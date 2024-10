Elon Musk zasledoval nekdanje dekle Amber Heard celo z dronom

Izumitelj Tesle Elon Musk je ponovno bolj v ospredju, odkar je javno izkazal svojo podporo Donaldu Trampu in postal ena izmed ključnih figur v ameriški politiki. Prav tako velja že dlje časa za nekoga, ki javno zagovarja svobodo govora – predvsem svojim sledilcem na X-u, hkrati pa je večkrat poskušal nadzorovati pretok informacij in dogodkov. Nedavno sta se tako sredi spora znašla z Vernonom Unsworthom , ki naj bi ga Musk opazoval in poskušal nadzorovati preko različnih kanalov. Na površje je prišla tudi zgodba iz leta 2017, ko je bil 53-letni Elon v razmerju z igralko Amber Heard .

Muskovi varnostniki naj bi takrat najeli več zasebnih preiskovalcev oziroma detektivov, katerih naloga je bila slediti zvezdnici. Amber se je namreč leta 2017 napotila v Avstralijo, kjer se je odvijalo snemanje filma Aquaman. Po navedbah tujih medijev naj bi bil nadzor nad igralko celo tako obsežen in natančen, da je vključeval vrsto operativcev, mnoštvo infrardečih kamer kot tudi dronov. Elon je namreč sumil, da se njegova izbranka videva z drugim – da ga vara. Avstralsko podjetje, specializirano za preiskovanje (med drugim ravno nezvestobe), je tako leta 2017 dlje časa sledilo Amber in jo nadziralo. Poskušali so ugotoviti, kaj počne, s kom je, kje je in informacije predajali Musku. Cena njihove storitve naj bi presegla 100.000 avstralskih dolarjev. Preiskovalci domnevno niso varčevali z opremo – kamere, droni, vse kar je bilo potrebno – če pa jih je Amber opazila, so se pretvarjali, da so ulični fotografi.