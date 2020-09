Elsa Hosk, Victorijin angelček, nosečnost naznanila z razgaljenimi fotografijami

31-letna švedska manekenka Elsa Hoskje s svojimi sledilci in oboževalci na Instgaramu delila fotografije, ki razkrivajo njeno nosečnost. Zvezdnico je v objektiv ujel fotograf Sante D'Orazio. Na črno-belih fotografijah je ponosno poudarila in razgalila svoj nosečniški trebušček, manekensko telo pa je ovila le v krznen plašč.

"Tega angelčka že nekaj časa skrivam v trebuščku ... Navdušena in srečna sem, da bom dobila otroka in da začnem to novo poglavje svojega življenja z moškim mojih sanj!!! Sem na pol poti," je zapisala bodoča mamica, ki se bo z dolgoletnim partnerjem Tomom Dalyjem, danskim soustanoviteljem in kreativnim direktorjem holističnega podjetja za očala District Vision, razveselila prvega otroka. Par je skupaj od leta 2015.