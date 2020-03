Elton John: Avstralija, ukradla si srce naše družine

"Avstralija, ukradla si srce naše družine. Naš dom si bila od konca novembra in žalostni smo, ker ti moramo pomahati v slovo. Vsem, ki so našo družino tako toplo sprejeli, se želimo najlepše zahvaliti. Od valov na plaži Bondi do osupljive lepote Velikega koralnega grebena, najina sinova sta se tako ogromno naučila o tej čudoviti državi. To je bilo edinstveno življenjsko potovanje in dragocena izkušnja, ki je ne bomo nikoli pozabili," je 72-letni Elton zapisal pod objavljene fotografije družinskega potovanja. Nato je objavil še en paket fotografij, ki jih je pospremil z besedami: "Oboževalci so bili na vsakem koncertu čudoviti in ekipe na vseh lokalnih prizoriščih so bile genialne. Najlepša hvala vsem pri Bondi Nippers za poučevanje fantov o varnosti na vodi in reševanju. Še večja zahvala vrhunski ekipi, ki je izjemno pomagala skrbeti za naš dom. Hvala tudi avstralskemu tisku, ker je spoštoval zasebnost naše družine – kar je omogočilo najinima sinovoma, da sta svobodno in brez vznemirjenja raziskovala avstralske zaklade. Na svidenje od družine Furnish-John. Komaj čakamo, da se vrnemo!"