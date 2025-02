Elton John bo po več kot letu od nastanka izdal svoj nov album

Britanski rock pevec, tekstopisec in skladatelj Elton John bo 4. aprila izdal nov studijski album z naslovom Who Believes In Angels?, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred letom in pol je glasbeni ustvarjalec s poslovilno turnejo po svetu sicer zaključil svoje koncertiranje.

77-letni Elton John je album Who Believes in Angels?, ki je nastal v sodelovanju z ameriško pevko, tekstopisko in producentko Brandi Carlile ter njegovim dolgoletnim glasbenim kolegom, britanskim tekstopiscem in vizualnim umetnikom Berniejem Taupinom, opisal kot enega najtežjih, kar jih je kdaj ustvaril. Album so v 20 dneh napisali in posneli oktobra leta 2023 v snemalnem studiu Sunset Sound v Los Angelesu kmalu po koncu poslovilne turneje, še poroča AFP.

Elton John FOTO: Profimedia icon-expand

"Dal mi je prostor, kjer vem, da se lahko premaknem naprej. Who Believes In Angels? se zdi kot potovanje v drugo obdobje in odpiranje vrat v prihodnost," je o albumu zapisal na družbenem omrežju Instagram.

Novico o novem albumu je sporočil dva meseca po tem, ko je zvezdnik biografskega filma Rocketman prvič spregovoril o močnih posledicah okužbe oči, ki ga je doletela lani poleti, na njegov vid. Kot je povedal decembra, zaradi okužbe na eno oko ne vidi v celoti. "Zdravim se, vendar je to izjemno počasen proces in bo za vrnitev vida na obolelem očesu trajalo še kar nekaj časa," je dodal.