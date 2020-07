Elton John: Če pred 30 leti ne bi naredil velikega koraka in prosil za pomoč, bi bil mrtev

Angleški glasbenik Elton John se že 30 let ni dotaknil opojnih substanc. Leta 1990 je šel na zdravljenje odvisnosti od alkohola in mamil, tridesetletnico svoje treznosti pa je na družbenih omrežjih ovekovečil z iskrenim in močnim sporočilom.

Eltonu Johnu je za 30 let treznosti čestital tudi mož David Furnish.

Elton John je pomemben mejnik v svoji karieri, 30 let, odkar ne uživa več opojnih substanc, obeležil na Instagramu. Ob tem so mu čestitali tako mož David Furnish in njuna dva otroka kot tudi prijatelji s programa za treznost in zaposleni. 73-letnik je na družbenih omrežjih delil tri fotografije v znamenju praznovanja 30. obletnice, odkar več ne uživa opojnih substanc. Na prvi lahko vidimo, da je legendarni glasbenik prejel številne voščilnice, jubilej je praznoval s torto, dobil pa je tudi poseben medaljon treznosti. Ob tem pa je delil iskreno in močno sporočilo, v katerem je zapisal, da se počuti blagoslovljenega: "Če pred 30 leti ne bi končno naredil velikega koraka in prosil za pomoč, bi bil mrtev. Iz dna srca hvala vsem, ki ste me navdihovali in podpirali na tej poti."

Pod njegovo objavo se je oglasil tudi njegov mož David, ki je zapisal: "Moj junak." Dolgoletni Eltonov sodelavecBernie Taupinpa je njegov uspeh komentiral: "Bravo." Julija leta 1990 se je John prijavil na program odvajanja v bolnišnico v Chicagu. "Dvakrat sem poskušal pobegniti, ker so mi osebe avtoritete govorile, kaj naj delam. To mi ni bilo všeč, ampak je pa bila ena izmed stvari, ki sem se jih moral naučiti ... poslušati," je povedal dve leti pozneje v intervjuju zaLos Angeles Times. Zavedal se je namreč tudi, da nima druge izbire in da je to njegova zadnja priložnost: "Prvi dve soboti sem spakiral kovček in sedel na pločnik ter jokal. Vprašal sem se, kam bom pobegnil: 'Ali greš nazaj in jemlješ več mamil in se ubiješ ali greš v drug center, ker ti ni všeč način, kako je tukaj nekdo govoril z vami?' Na koncu sem vedel, da res nimam izbire. Spoznal sem, da je to moja zadnja priložnost."

Elton John se že 30 let ni dotaknil opojnih substanc.