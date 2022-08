Elton John in Benny Andersson iz skupine Abba skupaj na Tiktoku

V kratkem posnetku, ki sta ga objavila slavna glasbenika, je videti najprej Bennyja Anderssona , kako na klavirju igra melodijo znane pesmi skupine Abba z naslovom Chiquitita . Nato se pojavi Elton John , ki melodiji doda tone iz svoje pesmi Bernie and the Jets ter se nasmehne v kamero.

"Slišal sem za to kratko mešanico Bennie and the Jets in Abbe, zato sem moral sodelovati," je Elton John ob tem objavil na Tiktoku. Po poročanju revije People 13-sekundni Tiktok posnetek predstavlja prvo glasbeno sodelovanje med omenjenima glasbenikoma.

Britanski pevec, pianist in skladatelj Elton John je v svoji glasbeni karieri, ki traja že šest desetletij, prodal več kot 300 milijonov plošč, s čimer je postal eden izmed najuspešnejših glasbenikov vseh časov.

Švedski glasbenik, vokalist in skladatelj Benny Anderson je zaslovel kot član glasbene skupine Abba. Leta 1974 je s skupino nastopil na Evroviziji in osvojil prvo mesto s skladbo Waterloo.