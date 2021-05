Elton John in Charlize Theron Borisa Johnsona pozvala na pomoč v boju z aidsom

Zvezdnika Charlize Theron in Elton John sta britanskega premierja Borisa Johnsona pozvala, naj pomaga v boju z virusom HIV in posledično boleznijo aids. V pismu, ki sta ga igralka in pevec naslovila na predsednika vlade, sta opozorila, da se svet ne sooča samo z epidemijo covida-19, temveč tudi z boleznimi, ki še vedno veljajo za neozdravljive. Pozivata ga, naj na ta problem opozori tudi na srečanju G7.

IgralkaCharlize Theron in pevec Elton John sta samo dva izmed zvezdnikov, ki sta se podpisala pod odprto pismo britanskemu predsedniku vlade Borisu Johnsonu, v katerem ga pozivajo, naj na srečanju voditeljev držav G7 opozori na problematiko širjenja virusa HIV in oteženega dostopa do testiranja in zdravil, ki pomagajo pri upočasnjevanju napredka te bolezni.

icon-expand Elton John in Charlize Theron FOTO: Profimedia

"Soočamo se z novo krizo aidsa in potrebujemo vašo pomoč," se začenja pismo. "Čeprav se vsi zavedamo, da je v ospredju svetovnega dogajanja soočanje s pandemijo covida-19, je pomembno, da zaščitite in naprej gradite tisto, kar smo dosegli v boju z aidsom, in to strategijo uporabite tudi v boju s covidom," piše v pismu. V nadaljevanju pismo pravi, da je pandemija čez noč v mnogih državah zmanjšala storitve preprečevanja in zdravljenja virusa HIV. Na milijone deklet je ostalo brez šolanja, povečali so se revščina, nasilje na podlagi spola in kršitve človekovih pravic. Vsi ti dejavniki pa povečujejo tveganje ljudi za okužbo s HIV ali za razvoj aidsa. Zvezdniki v pismu opozarjajo tudi, da se je med tem časom povečala stopnja mladostniških nosečnosti, kar pa dokazano privede tudi do povečanja stopnje novih okužb z virusom HIV. Opozorili so tudi na podatke organizacij, ki po svetu pomagajo ljudem, okuženim z virusom HIV, malarijo ali tuberkulozo, da je bil dostop do testiranj in zdravil v času pandemije zelo otežen.

Theronova je ustanoviteljica fundacije Charlize Theron Africa Outreach Project, Elton John pa ustanovitelj Elton John AIDS Foundation. V pismu se pridružujeta ostalim sopodpisanim, ki pravijo: "Kot voditelji in zagovorniki globalnega odziva na HIV se bojimo, da se bo število novih okužb znova znatno povečalo, s tem pa tudi število smrtnih primerov zaradi HIV. Srečanje G7 bo sledilo srečanju predstavnikov OZN in štiridesetletnici prvih primerov aidsa," in nadaljujejo, da se strinjajo, da je srečanje namenjeno svetovnemu zdravstvu in reševanju krize po pandemiji. Podpisniki pisma se strinjajo, da mora Velika Britanija zavzeti vodilno vlogo v boju s pandemijo in ustavitvijo širjenja virusa HIV. Pismo zaključujejo z besedami: "Oči sveta so, premier Johnson, uprte v Anglijo in v vas."