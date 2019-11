Elton John in Freddie Mercury sta se klicala po svojih 'alter ego' imenih

Elton je v svoji knjigi iz leta 2012 Love is the Cure: On Life, Loss and the End of AIDS (Ljubezen je zdravilo: O življenju, izgubi in koncu AIDS-a) podrobneje opisal, kako se je Freddie po postavljeni diagnozi AIDS-a obrnil nanj in se mu zaupal, preden je zaradi bolezni novembra leta 1991 umrl.

Razkril je, da je imel pokojni glasbenik bogat smisel za humor, ki ga je spremljal vse do njegove smrti.''Freddie je bil zabaven in smešen. Smisel za humor ga je spremljal še takrat, ko je ležal na smrtni postelji,'' je zapisal John.