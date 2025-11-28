Svetli način
Elton John izgubil vid na desno oko, tudi na levega slabo vidi

London, 28. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

K.Z.
Pevec Elton John je pred več kot letom dni razkril, da je zaradi infekcije oči skorajda ob vid, sedaj pa je 78-letni glasbenik potrdil, da je na desno oko oslepel, na levega pa slabo vidi. Kljub temu da je stanje slabo, pa zvezdnik še ni izgubil upanja, da se mu bo vid še kdaj povrnil.

Elton John je razkril, kako se spopada s popolno izgubo vida na desnem očesu, ki je posledica hude okužbe, ki jo je prebolel lani poleti med počitnicami v Franciji. Kljub težki diagnozi 78-letni pevec še ni izgubil upanja na okrevanje, piše Variety. "Bilo je grozno," je dejal in pojasnil: "Odkar sem pred 15 meseci izgubil vid na desnem očesu, levo pa tudi ni več v najboljšem stanju, je bilo to obdobje polno izzivov. Ničesar nisem videl, nisem mogel brati ali početi."

FOTO: Profimedia

Čeprav je okužba ogrozila njegov vid, dobitnik grammyjev še ni obupal nad tem, da se mu bo vid sčasoma vrnil. "Imel sem neverjetno življenje in upanje obstaja," je dejal in nadaljeval: "Moram biti le potrpežljiv in upati, da mi bo nekega dne znanost pri tem pomagala. Ko se bo to zgodilo, bom v redu. Ne smete izgubiti upanja, morate biti močni in vedno morate vsaj poskušati razbiti vrata, da bi izboljšali stvari."

V težkem obdobju mu je največja opora družina – dolgoletni partner David Furnish, s katerim ima sinova Zacharyja in Elijaha. "Samo stisniti moraš zobe in potrpeti. Včasih me to spravlja v depresijo, je bil iskren. Ampak na splošno imam čudovito družino; imam dva čudovita otroka in imam Furnisha," je nato dodal.

Podporo pa mu izkazujejo tudi zvesti prijatelji. "Paul McCartney me kliče po videoklicu, da bi vprašal, kako mi gre. To je res čudovito," je dejal. "Ljubezen, ki so mi jo izkazali on, Pete Townshend, Mick Jagger in drugi ljudje, je neverjetna," je pristavil.

Dolgo okrevanje

Glasbenik je novico o svojem stanju z oboževalci prvič delil septembra 2024 in pojasnil, da se bori s posledicami hude okužbe oči in da je njegovo okrevanje izjemno počasno. Aprila letos je za londonski The Times spregovoril o tem, kako je delna izguba vida vplivala na njegov odnos s sinovoma.

"Ne morem gledati svojih sinov, kako igrata nogomet in ameriški nogomet, kar je zame zelo stresno, saj sem navajen, da vse spremljam," je takrat povedal, a optimistično dodal: "Zelo je čustveno, ampak moram se navaditi na to. Še vedno imam svojo čudovito družino in še vedno mi je ostalo nekaj vida, zato si govorim, da ne smem obupati."

