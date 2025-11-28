Elton John izgubil vid na desno oko, tudi na levega slabo vidi

Elton John je razkril, kako se spopada s popolno izgubo vida na desnem očesu, ki je posledica hude okužbe, ki jo je prebolel lani poleti med počitnicami v Franciji. Kljub težki diagnozi 78-letni pevec še ni izgubil upanja na okrevanje, piše Variety . "Bilo je grozno," je dejal in pojasnil: "Odkar sem pred 15 meseci izgubil vid na desnem očesu, levo pa tudi ni več v najboljšem stanju, je bilo to obdobje polno izzivov. Ničesar nisem videl, nisem mogel brati ali početi."

Čeprav je okužba ogrozila njegov vid, dobitnik grammyjev še ni obupal nad tem, da se mu bo vid sčasoma vrnil. "Imel sem neverjetno življenje in upanje obstaja," je dejal in nadaljeval: "Moram biti le potrpežljiv in upati, da mi bo nekega dne znanost pri tem pomagala. Ko se bo to zgodilo, bom v redu. Ne smete izgubiti upanja, morate biti močni in vedno morate vsaj poskušati razbiti vrata, da bi izboljšali stvari."

V težkem obdobju mu je največja opora družina – dolgoletni partner David Furnish, s katerim ima sinova Zacharyja in Elijaha. "Samo stisniti moraš zobe in potrpeti. Včasih me to spravlja v depresijo, je bil iskren. Ampak na splošno imam čudovito družino; imam dva čudovita otroka in imam Furnisha," je nato dodal.