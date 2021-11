Elton John kljub zdravstvenim težavam načrtuje naporno svetovno turnejo

Zaradi odločitve glasbene legende so v skrbeh tudi prijatelji. Elton priznava, da je v bolečinah, pa vendar od ideje ne odstopa. 74-letnik načrtuje 150 koncertov po vsem svetu, potem ko je pred kratkim prestal zahtevno operacijo po padcu. To pa ni edina zdravstvena težava, ki pesti pevsko ikono.

Elton John je pred kratkim prestal operacijo, pri kateri so mu menjali kolk po padcu in zaradi katere je moral prestaviti svojo turnejo z naslovom Farewell Yellow Brick Road. Legendarni pevec se je tako s pomočjo palice udeležil pomembnega dogodka v organizaciji princa Charlesa, ki mu je podelil častno nagrado za prispevek h glasbi in njegov izjemen trudu pri ozaveščanju o aidsu.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Zvezdnik je televizijski voditeljici Lorraine Kelly pred kratkim zaupal, da je ''zaradi kolka večino časa v agoniji'', in dodal, da se ne more premikati bočno, torej ne more vstopati v avto in izstopati iz njega. Kljub zdravstvenim težavam pa je odločen, da se bo podal na naporno koncertno avanturo, ki se bo po predvidenem urniku pričela že januarja v New Orleansu, kasneje pa bo razveseljeval ostalo občinstvo po Združenih državah, Evropi in Avstraliji. Turneja se bo predvidoma zaključila šele leta 2023, ko jih bo Elton štel že 76.

icon-expand Turneja se bo zaključila šele leta 2023. FOTO: Profimedia

Toda glasbenik se ne srečuje samo s težavami s kolki. Prijatelji so ob tako natrpanem koncertnem urniku zanj v skrbeh tudi zaradi težav s sluhom in bolečinami v kolenih. Že lani je moral svoj nastop na Novi Zelandiji nekoliko skrajšati, saj je zaradi pljučnice ostal brez glasu, z odra pa so ga morali celo pospremiti.

To pa ni osamljen primer. Oboževalci ga namreč na koncertih vidijo šele, ko se prižgejo luči in že sedi za svojim klavirjem. Na oder in z njega zmeraj odhaja z asistenco. Na podoben način deluje tudi Phil Collins, ki se na turneji z Genesisi na oder pripelje na vozičku in se kasneje presede na stol, na katerem ostane ves nastop. Zdravstveni zapleti so se za Eltona pričeli že leta 1999, v preteklosti pa se je boril z odvisnostjo od alkohola in drog. Takrat zaradi posega, pri katerem je dobil srčni spodbujevalnik, ni mogel nastopiti na poroki Victorie in Davida Beckhama. Leta 2009 je bil hospitaliziran zaradi gripe in bakterijske infekcije, leta 2013 pa je skoraj umrl po vnetju slepiča. Tri leta kasneje je moral zaradi trebušne gripe odpovedati nastop v Dubaju. V knjigi spominov z naslovom Me je priznal, da je bil le 24 ur oddaljen od smrti, ko je dobil infekcijo med zdravljenjem raka prostate. Zaradi strahu pred smrtjo je prišel do pomembnega spoznanja, da je čas za upokojitev in družino.