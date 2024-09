Elton John kljub težavam z vidom na rdeči preprogi v Torontu

Elton John je deloval dobre volje, ko se je v družbi moža Davida Furnisha udeležil premiere filma o svojem življenju, ki so ga predstavili na Filmskem festivalu v Torontu. 77-letnik je na rdeči preprogi dvignil palca v zrak in tako nakazal, da je z njim vse v redu, s tem pa pomiril oboževalce, ki jim je nedavno razkril, da zaradi hude infekcije na eno oko skoraj ne vidi več.

Film, ki nosi naslov Elton John: Never Too Late, sta skupaj režirala Eltonov mož David in R. J. Cutler, prikazuje pa pevčevo več desetletij dolgo kariero in priprave na zadnji koncert njegove poslovilne turneje v Los Angelesu.

Poleti zdravil hudo infekcijo

"Med poletjem sem se spopadal s hudo infekcijo oči, ki mi je žal omejila vid na enem očesu. Še vedno se zdravim, ker gre za izjemno počasen proces, pa bo potrebnega še nekaj časa, da se vid na poškodovanem očesu povrne. Zelo sem hvaležen odlični ekipi zdravnikov, medicinskih sester in svoji družini, ki sta tako lepo poskrbeli zame v minulih tednih. Poletne mesece sem tako preživel doma in v miru, kjer sem okreval. Imam dober občutek glede dozdajšnjega in prihodnjega okrevanja," je na Instagramu pred dnevi zapisal glasbenik.