Elton John: Kraljičina prisotnost je bila mnogim v navdih

Na smrt kraljice Elizabete II. so se odzvali številni svetovni voditelji, ki so jo v času njene 70 let trajajoče vladavine imeli čast spoznati, spominjajo pa se je tudi zvezdniki. Elizabeta II. ni bila le obraz monarhije, bila je kulturna in družbena ikona, ki je vplivala na glasbo, o njej so bili posneti številni dokumentarni in drugi filmi, v navdih pa je bila tudi modnim oblikovalcem.

Svet žaluje za kraljico Elizabeto II., ki je na prestolu angleške monarhije vladala častitljivih 70 let. Spominjajo in poklanjajo se ji svetovni voditelji, ljubitelji kraljeve družine, v svojih objavah pa so se je spomnili tudi številni zvezdniki, kot so Elton John, Ozzy Osbourne, Helen Mirren, ki jo je upodobila v filmu in za vlogo prejela oskarja, Victoria Beckham in številni drugi.

icon-expand Elton John v družbi zvezdnikov in kraljice Elizabete II. FOTO: Profimedia

Elton John, ki mu je kraljica leta 1998 podelila viteški naziv, je v objavi na družbenem omrežju Instagram zapisal, da žaluje skupaj z Veliko Britanijo. "Njena prisotnost je bila mnogim v navdih, državo pa je skozi najlepše in najtežje trenutke vodila z milino, spodobnostjo in pristno skrbno toplino," je še zapisal pevec, ki je bil sicer prijatelj s pokojno princeso Diano. Dodal je, da je bila kraljica velik del njegovega življenja že od otroštva in vse do svoje smrti, ter zaključil z besedami, da jo bo zelo pogrešal.

Na VOYO so na voljo številni dokumentarni filmi o kraljevi družini.

Poklonil se ji je tudi Ozzy Osbourne, ki je leta 2002 nastopil na praznovanju kraljičinega jubileja, ki je takrat praznovala 50 let na prestolu. 73-letni glasbenik je v objavi na Twitterju zapisal: "Skupaj s svojo deželo žalujem za našo največjo kraljico. S težkim srcem lahko povem, da bo misel na Anglijo brez kraljice Elizabete II. zelo boleča."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Helen Mirren, ki je kraljico Elizabeto II. upodobila v filmu iz leta 2006, je na Instagramu zapisala: "Sem ponosna elizabetanka. Žalujemo za žensko, ki je bila s krono in brez nje utelešenje plemstva." Delila je tudi črno-belo fotografijo mlade kraljice Elizabete II.

Victoria Beckham, ki je svojo mladost preživela v Angliji, je v objavi na Instagramu zapisala, da je to žalosten dan za vse, ki so ljubili kraljico: "Danes je zelo žalosten dan ne le za našo domovino, temveč za ves svet. Zelo sem žalostna zaradi smrti naše ljubljene monarhinje, njenega veličanstva kraljice. Spominjali se je bomo po njeni neomajni zvestobi in služenju. Moje misli so s kraljevo družino v tem neverjetno žalostnem času."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Poklonila se ji je tudi Elle Macpherson, 58-letni avstralski fotomodel, ki je v objavi priložila fotografijo iz leta 2011, na kateri je skupaj s kraljico, ob njej pa delila dva kraljičina citata, med njima tudi tega, naj se ne jemljemo preveč resno, saj nihče od nas nima monopola nad modrostjo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prav tako so se ji poklonili ameriški zvezdniki. Jennifer Garner je delila podobo mlade kraljice Elizabete s pripisom: "Kako elegantna in neverjetna ženska." Woopi Goldberg je na Twitterju zapisala: "Pred nekaj leti sem spoznala kraljico Elizabeto. Ko je pristopila do mene, nisem mogla verjeti. Sem ameriški otrok in sem v družbi kraljice Elizabete II. Bila sem navdušena. Počivaj v miru." Maria Shiver, ki izhaja iz tako imenovane ameriške kraljeve družine Kennedy, se je monarhinji poklonila z galerijo fotografij in dodala: "To je konec nekega obdobja. Kakšno neverjetno služenje javnosti in kako neverjetno življenje. Kraljica je svoji državi služila vse do konca z močjo, stilom, dostojanstvom in častjo. Poročena je bila 74 let, bila je mati štirih, babica in prababica." Svoj zapis je zaključila z besedami, da je bila legenda.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kris Jenner je na Instagramu delila štiri fotografije kraljice iz različnih obdobij njenega življenja, ob kolažu pa pripisala: "Počivaj v miru, njeno veličanstvo kraljica Elizabeta II. Bila je graciozna, predana, elegantna in nepozabna. Danes in za vedno se je bomo spominjali kot ene največjih voditeljic, kar jih je svet videl. Ljubezen in sožalje kraljevi družini."