Elton John med enim od nastopov uriniral v plenico

Britanski glasbenik Elton John je v nedavnem intervjuju za BBC One razkril, da je leta 2017 med enim od nastopov uriniral v plenico. Takrat so pevcu namreč diagnosticirali raka na prostati in je moral na operacijo. Ta je sicer uspela, glasbenik pa se je nekaj dni kasneje začel soočati s hudim vnetjem, ki je ogrozilo njegovo življenje, je povedal v svoji avtobiografiji Me. Gostitelju Grahamu Nortonu je tako v intervjuju zaupal, da je imel zaradi infekcije nekaj časa težave z zadrževanjem urina in je na enem od koncertov uriniral plenico. "Ko bi le vedeli," je 72-letni John dejal o svojem občinstvu leta 2017.