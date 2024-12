Elton John: Moj mož mi pomaga pri obvladovanju jeze

OGLAS

Elton John se zaveda, da je kratke jeze in je hvaležen, da ima ob sebi moža Davida Furnisha, ki mu jo pomaga obvladovati. V intervjuju za TIME je legendarni pevec, ki so ga razglasili za njihovo ikono leta, spregovori o svojem zloglasnem temperamentu."David vam lahko pove, da je moja varovalka zelo kratka," je povedal pevec. Medtem ko je John z leti postal mirnejši, je še vedno občasno vznemirjen."Vzkipel bom, če bom utrujen, če bom izčrpan, če bom preobremenjen," je dejal in dodal: "Ne maram tega temperamenta, vendar je običajno vsega konec v petih ali desetih minutah." Po drugi strani pa mu nepotrpežljivost pride prav pri pisanju pesmi. Če v eni uri ne uspe napisati prave pesmi, bo šel naprej in se lotil naslednje.

Elton John in David Furnish. FOTO: Profimedia icon-expand

Leta 2021 je John za The Guardian povedal, da dela na svojem temperamentu, vendar je še vedno v njem in čaka, da eksplodira vsak trenutek."Dolgo časa sem poskušal delati na tem in imam čudovitega moža, ki ve, kako me pomiriti. Mislim, da je to umetniška stvar, umetniki so lahko včasih tako samouničujoči, brez razloga. Lahko mi gre vse v življenju tako dobro, potem pa imam dan, ko vstanem in se počutim, kot da je svet proti meni . Zakaj, ne vem." 62-letni Furnish, ki je Johna spoznal leta 1993, je v preteklosti o možu dejal, da je bil zelo, zelo zaprt pri sprejemanju ljubezni. "Nihče ga nikoli ni prosil, naj počne romantične stvari, kot je skupni sprehod," je dejal Furnish.