Elton John nekdanji zaročenki plačal operacijo kolena

Elton je pomagal nekdanji zaročenki Lindi Hannon , saj je potrebovala nujni medicinski poseg. 76-letnica je bila s pevcem v zvezi, ko je bil še znan pod imenom Reg Dwight . Spoznala sta se leta 1968 v enem od nočnih klubov, med njuno zvezo pa je Hannonova finančno skrbela tudi za bodočega zvezdnika. Par se je nameraval poročiti, vendar sta ga v nasprotno tri tedne pred poroko na fantovščini prepričala kolega Bernie Taupin in pevec bluesa Long John Baldry . Oba sta mu močno vinjena svetovala, naj poroko prekliče, saj bo v nasprotnem primeru uničil kar dve življenji - svoje in Lindino. Do prekinitve razmerja je prišlo samo dva meseca preden je Elton uspel s pesmijo Your song.

Hannonova je do Eltona poskušala priti preko britanskega časopisaMirror,ki jo je povezal s pevsko legendo. Njegova ekipa se je nemudoma odzvala in sporočila, da bo z veseljem priskočil na pomoč: ''Elton se dobro spominja Lindine finančne pomoči v časih, ko je potreboval podporo. Je izredno vesel, da ji to lahko povrne in pomaga v stiski.''Linda Hannon je v zahvalo odvrnila: ''Reg me je zelo ganil. Po vseh teh letih je to resnično prijazno. Navdušena sem nad tem, da je pripravljen pomagati.''