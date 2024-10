Elton John o smrtnosti: Ne vem, koliko časa mi je še ostalo

Elton John je glasbenik, ki je v času svoje dolge kariere podiral tabuje, sedaj, ko se bliža 80. letu, pa odprto govori tudi o smrtnosti. Zvezdnik se je te teme dotaknil tudi v novem dokumentarnem filmu, ki govori o njegovem življenju, v njem pa je 77-letni glasbenik dejal, da se bolj kot on z njegovo smrtjo obremenjujejo mož in njuna otroka, saj se zavedajo, koliko je star.

Elton John je v novem dokumentarnem filmu o njegovem življenju spregovoril o lastnih strahovih, povezanih s smrtjo, ob tem pa poudaril, da pri 77. letih ne ve, koliko časa mu je še ostalo. Priznal je še, da je prav njegova starost tista, zaradi katere o tem, koliko časa bo še z njimi, skrbi tudi njegova otroka, ki sta še zelo mlada.

Dokumentarec, ki nosi naslov Elton John: Never Too Late, sta režirala ameriški filmar RJ Cutler in Eltonov mož David Furnish, vključila pa sta se nikoli doslej javno prikazane posnetke in odlomke pogovorov, ki jih je pevec imel s sodelavcem Berniejem Taupinom, pevko Duo Lipo in pokojnim Johnom Lennonom. Elton je leta 2023 zaključil poslovilno svetovno turnejo, že nekaj let pa ga spremljajo tudi številni zdravstveni izzivi. Kot je razkril, so mu v minulih letih zamenjali že oba kolka in eno koleno, prestal je že operacijo prostate, poletje pa je preživel med zdravljenjem hude očesne infekcije, zaradi katere je celo izgubil vid na eno oko, a se ta počasi vrača.

Dokumentarec vključuje tudi posnetke priprav na losangeleški koncert poslovilne turneje, zvezdnik pa ob tem pove: "Sprašujem se, kaj se bo zgodilo z vsem tem, ko bom zaključil? To je zadnje v mojem življenju. Ne vem, koliko časa mi je še ostalo. Ko prideš v moja leta, se o tem vedno več sprašuješ. Razmišljaš o življenju in smrti." "Po tej turneji mi ne bo treba več delati. Še vedno bom snemal plošče, nastopal po radiih in počel druge stvari, a potovanja so tako zahtevna. Zelo me utrudijo. Res sem jih navajen in sem pravi veteran v tem, a na tej točki začneš razmišljati o smrti," je še dodal in priznal, da o tem razmišljata tudi njegova sinova, 13-letni Zachary in 11-letni Elijah.