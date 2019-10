Elton John o svoji pokojni mami: Bila je sociopatka

Kljub temu, da sta se pred njeno smrtjo pobotala, je Elton dejal, da se je v njunem razmerju spremenilo le to, da z njo ni izgubil potrpljenja. "Vedel sem, kaj prihaja in ji dovolil nadaljevati s tem. Rekel sem ji 'Rad te imam, mama,' ona pa je odgovorila 'Tudi jaz te imam rada. Nisi mi všeč, ampak te imam rada. Vendar mi nisi všeč'," je pripovedoval Elton.

"Sinova sta zadnje poglavje v tem neverjetnem življenju"

Spregovoril je tudi o svojih obžalovanjih in povedal, da je bila njegova največja napaka, da je poskusil heroin in leta 1974 postal odvisen. Pojasnil je, da je bil po prvem odmerku bolan, vendar ga to ni ustavilo, da ga ne bi še enkrat vzel. "Skoraj sem uničil svojo dušo. Moja duša je bila črna, dokler si nisem rekel, da potrebujem pomoč in takrat se je v meni pokazal delček svetlobe."

Preteklo je že 29 let, odkar Elton ni več odvisnik in povedal je, da je napisal svojo avtobiografijo Me, da bi svojima sinovoma pomagal razumeti resnico. Želi, da izvesta, kakšen je bil, preden sta prišla v njegovo življenje in kako sta ga izpopolnila. "Sklenila sta krog. In onadva sta zadnje poglavje v tem neverjetnem življenju,"je zaključil.