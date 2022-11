Elton John o svojih otrocih: Nista prepričana, če bosta glasbenika

Elton John se je na zadnjem koncertu, ki ga je v sklopu svetovne turneje Farewell Yellow Brick Road Tour odigral na stadionu Dodger v Los Angelesu, dotaknil kariernih želja svojih dveh sinov. "Še vedno sta tako mlada, zato nista povsem prepričana, kaj želita početi," je razkril za E!News in dodal, da ju bo ne glede na odločitev pri njunih željah podpiral. "Ne glede na njune sanje in ambicije jih bova z možem Davidom popolnoma podpirala," je odločno zatrdil 75-letnik.

Eltonu Johnu so se na odru pridružili mož in sinova.

11-letni Zachary in 9-letni Elijah sta se slavnemu očetu pridružila tudi na odru zadnjega koncerta. Poleg sinov in moža Davida Furnisha so ga na zadnji postaji severnoameriškega dela turneje spremljali tudi slavni kolegi, kot so plesalka JoJo Siwa, igralca John Stamos in Miles Teller ter igralki Jenna Dewan in Sophia Bush.