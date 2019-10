Elton John o uživanju kokaina: Bil sem nasilen, uničil sem sobo

72-letni britanski glasbenik Elton John je s svojo biografijo pritegnil pozornost svetovne javnosti, čeprav slednja sploh še ni uradno izšla na knjižne police. Britanski mediji so kljub temu objavili nekatere izvlečke njegovega dela – eden izmed njih pa govori o času, ko je glasbenik užival droge, točneje kokain. V svojem zapisu naj bi tako priznal, da takrat ni bil ista oseba, kot je danes in da ga je uživanje kokaina spremenilo v ''nasilno pošast.''

Z opojnimi sredstvi naj bi se pobližje seznanil v sedemdesetih in osemdesetih letih, zaradi njih pa naj bi postal neodgovoren in obseden sam s seboj. Kokain je prvič zaužil leta 1974, ob tem pa ga je spremljal občutek evforije. Enega najhujših spominov opisuje z besedami: ''Po divji noči v Cannesu sem se prebudil in zagledal popolnoma razdejano sobo. Niti en kos pohištva, razen postelje, ni bil nedotaknjen. Vse je bilo razmetano, raztrgano, polomljeno ... Ko sem prijatelja, ki je bil z menoj, vprašal, kaj se je zgodilo, mi je odvrnil: ''Ti.''.'' Večer pred tem je v hotelski loži srečal prijatelje iz glasbene skupine Duran Duran, s katerimi je spil osem kozarcev vodke in potegnil nekaj linij kokaina. Kmalu zatem je udaril svojega takratnega menedžerja in bivšega ljubimca Johna Reida. Do sobe ga je nato pospremil asistent Bob Halley. ''Svojo jezo in nezadovoljstvo, ki sem ju takrat čutil, sem izpraznil tako, da sem uničil sobo,''je priznal Elton.

Glasbenikova avtobiografija z naslovom Jaz (Me) bo izšla 15. oktobra letos pod okriljem založniške hiše Macmillan.