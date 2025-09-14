Elton John objavil fotografije iz bolnišnice in z njimi zmedel oboževalce

Pevec Elton John je z objavo zadnjih fotografij iz bolnišnice zmedel oboževalce. 78-letni pevec jih je posnel in objavil z namenom promocije novega filma in albuma Spinal Tap II izmišljene skupine Spinal Tap, kjer sodeluje pri dveh pesmih. Zvezdnik na eni od teh leži v bolnišnični postelji do bokov v mavcu z bleščicami, ob njem stoji mož David Furnish, soba pa je polna balonov in voščilnic z dobrimi željami.
"Preveč sem žural in končal v mavcu. Zaodrje s skupino Spinal Tap. Nov film, Spinal Tap II, in album sta pravkar izšla, jaz pa sem sodeloval pri pesmih Listen To The Flower People in Stonehenge. Hvala, da sem lahko bil del tega," je pripisal.
Kmalu so se odzvali tudi zaskrbljeni oboževalci, ki niso prebrali njegovega zapisa. "Varno okrevaj!" je zapisal eden od teh, drugi pa dodal: "Pošiljam ti ljubezen. Tvoja glasba mi je pomagala skozi težke čase." Vrstile so se še želje po hitrem okrevanju, mnogi pa so obljubili, da bodo molili zanj.
Tisti, ki so bili bolj pozorni, pa so ga posvarili, naj se ne šali na takšen način. "Elton, zakaj si nas na takšen način prestrašil?" je zapisal nekdo, drugi pa je dodal: "Za minuto si me res prestrašil. Res sem vesel, da je s teboj vse v redu!" Tretji ga je prosil: "To je bilo res strašljivo! Nič več takih šal, prosim!"
This is Spinal Tap je izšel leta 1984, a Elton John pred 40 leti pri njem ni sodeloval. Dokumentarec, ki se norčuje iz življenja metalske skupine in glasbene industrije, je nastal pod taktirko Roba Reinerja, scenarij zanj pa je napisal Christopher Guest.
Nadaljevanje, ki je izšlo pred dnevi, sledi izmišljeni skupini in njihovi ponovni združitvi 15 let pozneje, ki nastopi na poslednjem koncertu, John pa je za film posnel dve pesmi. Poleg njega je na albumu, ki spremlja film, sodeloval tudi Paul McCartney.
