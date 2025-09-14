Elton John objavil fotografije iz bolnišnice in z njimi zmedel oboževalce

Pevec Elton John je na družbenem omrežju delil fotografije iz bolnišnice, na eni od teh leži v bolnišnični postelji, do bokov pa je v mavcu, ki ga prekrivajo bleščice. Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili zaskrbljeni oboževalci, ki so mu zaželeli hitro okrevanje, če bi pozorno prebrali njegov zapis, pa bi vedeli, da so nastale v promocijske namene.

Pevec Elton John je z objavo zadnjih fotografij iz bolnišnice zmedel oboževalce. 78-letni pevec jih je posnel in objavil z namenom promocije novega filma in albuma Spinal Tap II izmišljene skupine Spinal Tap, kjer sodeluje pri dveh pesmih. Zvezdnik na eni od teh leži v bolnišnični postelji do bokov v mavcu z bleščicami, ob njem stoji mož David Furnish, soba pa je polna balonov in voščilnic z dobrimi željami.

"Preveč sem žural in končal v mavcu. Zaodrje s skupino Spinal Tap. Nov film, Spinal Tap II, in album sta pravkar izšla, jaz pa sem sodeloval pri pesmih Listen To The Flower People in Stonehenge. Hvala, da sem lahko bil del tega," je pripisal. Kmalu so se odzvali tudi zaskrbljeni oboževalci, ki niso prebrali njegovega zapisa. "Varno okrevaj!" je zapisal eden od teh, drugi pa dodal: "Pošiljam ti ljubezen. Tvoja glasba mi je pomagala skozi težke čase." Vrstile so se še želje po hitrem okrevanju, mnogi pa so obljubili, da bodo molili zanj.