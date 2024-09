Elton John po hudi infekciji skoraj slep na eno oko

"Med poletjem sem se spopadal s hudo infekcijo očesa, ki mi je žal omejila vid na enem očesu. Še vedno se zdravim, ker gre za izjemno počasen proces, pa bo potrebnega še nekaj časa, da se vid na poškodovanem očesu povrne. Zelo sem hvaležen odlični ekipi zdravnikov, medicinskih sester in svoji družini, ki so tako lepo poskrbeli zame v minulih tednih. Poletne mesece sem tako preživel doma in v miru, kjer sem okreval. Imam dober občutek glede dozdajšnjega in prihodnjega okrevanja," je zapisal glasbenik.