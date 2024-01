Elton John postal 19. oseba, nagrajena z vsemi prestižnimi nagradami

Glasbenik se dogodka ni udeležil, nagrado pa so v njegovem imenu prevzeli producenti. V zahvalnem govoru so dejali, da se pevec zahvaljuje za glasove in vsem pošilja svojo ljubezen. "Vedeli smo, da bo ta koncert zgodovinski, saj je bil Eltonov zadnji v Severni Ameriki na poslovilni svetovni turneji, a nismo vedeli, da bo zgodovinski tudi zato, ker bo slavil moža, ki je ustvaril glasbeno opremo naših življenj. Naredil je toliko dobrega za našo družbo in je junak nas vseh. Nismo vedeli, da mu bo prinesel članstvo v klubu EGOT," so povedali.

Pozneje se je zahvalil tudi John, ki je na družbenem omrežju zapisal: "Čutim se iskreno ponižnega ob dejstvu, da se bom pridružil neverjetno talentirani skupini EGOT zmagovalcem. Potovanje do tega trenutka je bilo polno strasti, predanosti in neomajne podpore mojih oboževalcev po vsem svetu. To je dokaz moči umetnosti in veselja, ki ga prinaša v naša življenja. Zahvaljujem se vsem, ki so me podpirali skozi mojo kariero."