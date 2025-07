Elton John praznuje 35 let treznega življenja

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leta 2020 je John pred projekcijo biografskega filma o njegovem življenju Rocketman dejal, da je bil kljub razuzdanemu življenjskemu slogu mnogih glasbenikov v Los Angelesu v 70. letih prejšnjega stoletja, ki so redno jemali kokain, on eden od najbolj neukrotljivih.

Zvezdnik je v preteklosti za Variety's Recovery Issue priznal, da ga je močno skrbelo, ali mu bo sploh uspelo nastopati v treznem stanju, ker tega ni bil navajen. "Ko sem se končno predal in se odločil poiskati zdravljenje zaradi odvisnosti, je prišla točka, ko sem se spraševal, ali se bom sploh kdaj vrnil k delu kot Elton John," je dejal in dodal: "A takrat nisem preveč razmišljal o tem, da bi bil umetnik. Dosegel sem najnižjo točko v svojem življenju – absolutno dno. Tako zelo sem se sovražil. Prežemala me je sramota. Vse, kar sem si želel, je bilo, da bi ozdravel. Vso energijo, ki mi je ostala, sem vložil v okrevanje."