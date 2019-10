Elton John razočaran nad novo glasbeno podlago filma Levji kralj

Elton John je v intervjuju za britanski GQ izkazal razočaranje nad novo glasbeno podlago za novega Levjega kralja , ki so ga predstavili julija: "Nova različica filma Levji kralj me je zelo razočarala, ker menim, da so popolnoma uničili glasbo. Pri originalnem filmu je imela glasba velik pomen, kar pa ni občutiti pri novi različici. Izgubila je čarovnijo in radost."

Priljubljeno zvočno podlago filma Levji kralj iz leta 1994 je v veliki večini napisal Elton, razočaran pa je nad tem, da ga pri letošnji predstavitvi nove izvedbe priljubljenega animiranega filma, niso povabili k sodelovanju. Nad novo podobo glasbene podlage za novi film, ki sta ga predstavila Donald Glover in Beyonce, ni navdušen.

"Pred 25 leti je bil album Levjega kralja najbolj prodajan album leta, njuna glasba nima takšnega vpliva," je komentiral britanski pevec. Dodal je še, da je njuna izvedba hitro izginila iz glasbenih lestvic, čeprav je bil film dobro sprejet.

"Želim si, da bi me povabili vsaj na zabavo, ampak žal je bila vizija za novo predstavitev uspešnice tokrat drugačna in nisem bil dobrodošel, hkrati pa me niso obravnavali z enako mero spoštovanja kot nekoč. Zaradi tega sem zelo žalosten," je povedal Elton za revijo GQ.

Britanski glasbenik kljub temu ni bil popolnoma ločen od produkcije, saj je prispeval h glasbeni spremljavi pri novi različici pesmi Never Too Late, ki so jo producenti vključili v zadnjem delu filma. Prav tako pa so uporabili tudi nekatere pesmi iz originala.