Elton John se je postavil za princa Harryja in Meghan Markle

Tuji mediji so princa Harryja in Meghan Markle obtožili, da se ne držita svojih okoljevarstvenih načel, saj sta v samo enajstih dneh štirikrat poletela s privatnim letalom. Zdaj pa se je oglasil njun prijatelj Elton John, ki je povedal, da je bil on tisti, ki je za kraljevi par priskrbel privatno letalo.

Princ Harry in njegova žena Meghan Markle kljub predanost okoljevarstvu ne kažeta interesa, da bi znižala delež ogljika, ki je zaradi njiju sproščen v okolje, saj so tuji mediji poročali, da sta v samo enajstih dneh štirikrat poletela s privatnim letalom. Šestega avgusta sta z njim letela iz Farnborougha (Velika Britanija) do Ibize (Španija), 12. avgusta pa sta letela nazaj. Nato sta s privatnim letalom spet letela iz Farnborougha do Nice (Francija), kjer sta obiskala prijatelja Eltona Johna, nazaj pa sta letela 17. avgusta.

V samo enajstih dneh sta štirikrat poletela s privatnim letalom. FOTO: Profimedia

73-letni Elton pa se je po obtožbah medijev zavzel za kraljeva zakonca in povedal, da je bil on tisti, ki jima je plačal privatno letalo, saj ga je skrbelo za njuno varnost. Tvitnil je, da je globoko zaskrbljen zaradi popačenega in škodoželjnega medijskega poročanja o Harryju in Meghan. "Mati princa Harryja, princesa Diana, je bila ena od mojih najboljših prijateljic. Čutim, da je moja dolžnost zaščititi Harryja in njegovo družino pred nepotrebnimi medijskimi nadlegovanji, ki so prispevali tudi k Dianini prezgodnji smrti," je zapisal.

Povedal je še, da sta Harry in Meghan v zadnjem letu trdo delala in bila zelo predana dobrodelnosti, zato sta z Davidom želela, da bi imela mlada družina zasebne počitnice znotraj njunega varnega in mirnega doma. "Da bi vzdrževala to več kot potrebno varnost, sva jima priskrbela let s privatnim letalom. Podprla pa sva Harryjevo predanost okolju in sva zato zagotovila, da je bil njun let ogljično nevtralen, saj sva nato prispevala k organizaciji Carbon Footprint (ogljični odtis, op. p.)," je še povedal in dodal, da spoštuje njuno dobrodelnost in medije poziva, da naj prenehajo z nenehnimi in neresničnimi obtožbami.

Elton John in njegov izbranec David Furnish sta želela, da, da bi imela mlada družina zasebne počitnice znotraj njunega varnega in mirnega doma FOTO: Profimedia