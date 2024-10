Elton John spregovoril o zdravstvenih težavah: Ostal mi je le še levi kolk

Elton John je svojim oboževalcem razkril, da se je v zadnjih letih moral soočiti s številnimi zdravstvenimi težavami, ki so jim sledili operativni posegi, v katerih so mu med drugim morali zamenjati desni kolk in obe koleni, odstranili pa so mu slepič, mandlje, adenoide in prostato.

"Če sem iskren, ni ostalo več dosti od mene. Nimam več mandljev, adenoidov, slepiča in ne prostate. Zamenjali so mi desni kolk, levo koleno in desno koleno. V bistvu je edina stvar, ki jo še imam, moj levi kolk. A sem še vedno tukaj," je dejal, nato pa se je zahvalil oboževalcem in družini, da so mu omogočili kariero in jih označil za ljudi, ki so ga ustvarili.

"Rad bi se zahvalil Davidu, Zacharyji in Elijahu, da sem postal najsrečnejši človek na svetu. Našel sem popolno in pravo srečo ter radost, ko sem spoznal Davida, in ko sva dobila najina otroka. To mi je dalo toliko zadovoljstva. Še nikoli nisem čutil takšne sreče, kot jo sedaj," je še dodal.