Elton John sredi koncerta: Ostal sem brez glasu. Ne morem peti

72-letni britanski glasbenik Elton John je trenutno na svetovni turneji, ki jo je poimenoval Farewell Yellow Brick. Že na svojem prvem koncertu na Novi Zelandiji pa ga je doletela bolezen. Namreč, ko je nastopil v Aucklandu, je sredi koncerta, pri pesmi Daniel, ostal brez glasu in se s solzami v očeh opravičil, da koncerta ne more nadaljevati: "Ostal sem brez glasu. Ne morem peti. Žal mi je. Moram oditi," je z zlomljenim glasom dejal in s pomočjo pomočnika zapustil oder.

"Želim se zahvaliti vsem, ki so se udeležili nocojšnjega koncerta v Aucklandu. Zgodaj danes so mi diagnosticirali atipično pljučnico, vendar sem bil odločen, da vam vseeno naredim najboljši šov. Igral sem in prepeval z vsem srcem, dokler moj glas ni mogel več peti. Razočaran sem, močno razburjen in žal mi je. Od sebe sem dal vse. Najlepša hvala za izjemno podporo in vso ljubezen, ki ste mi jo izkazali med nocojšnjim nastopom. Večno bom hvaležen za to, z ljubeznijo, Elton," pa je kasneje zapisal na Instagramu.