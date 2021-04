Elton John v jutranji halji: Vam je doma dolgčas? Pridite na mojo zabavo!

Elton John že več desetletij velja za kralja zabav in tako bo tudi letos, čeprav bo organiziral 'le' virtualno zabavo. Elton bo napreč pripravil zabavo pred podelitvijo oskarjev, na katero pa vabi vse svoje oboževalce. Za 16 evrov (20 dolarjev) se bo lahko zabave udeležilo več kot 100 000 ljudi po vsem svetu.

Elton je na družbenem omrežju Instagram objavil video, v katerem vse oboževalce poziva na zabavo. "Vam je dolgčas v času karanten in epidemije?" sprašuje pevec svoje sledilce. V videu sta skupaj z možem Davidom Furnishem oblečena kot razočarani gospodinji – v jutranji halji, z navijalkami v laseh in sesalcem v rokah. Po zastavljenem vprašanju se v videu začne zabava. "Prvič v zgodovini oskarjevih zabav, na katerih Elton John zbira sredstva za fundacijo, ki pomaga obolelim z aidsom, so na zabavo povabljeni vsi!" je v videu povedal David, Elton pa pristavil, da se jima bo z nastopom pridružila Dua Lipa. Z njo bo zapel tudi Elton.