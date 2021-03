Elton John Vatikan označil za hinavskega

Britanska pop legenda je na Twitterju ostro 'napadla' Vatikan in s tem katoliško cerkev. Eltonu Johnu namreč ni jasno, zakaj so izjavili, da da homoseksualnih parov ne bodo blagoslovili, saj je njihovo početje 'greh'. Soočil pa jih je z dejstvom, da naj bi pred leti sofinancirali njegov film, v katerem je prikazano, kako je spoznal svojega moža.

Po tem, ko so iz Vatikana sporočili, da Cerkev ne more blagosloviti homoseksualnih parov, ker naj bi to bil greh, se je na svojem Twitterjujavil pevec Elton John, ki je o svoji spolni usmerjenosti zadnjih nekaj desetletij izjemno odkrit. Čeprav je v mladosti to skrival, je danes ponosen na svoj pravi jaz in na to, da je lahko kljub vsem tabujem, obljubil večno zvestobo svojemu možuDavidu.

icon-expand Elton John FOTO: Profimedia

Spomnimo: Blagoslovi zvez so namreč lahko možni samo, če služijo božjim načrtom. "Zato ni dovoljeno blagosloviti zvez ali celo stabilnih partnerstev, ki vključujejo spolne odnose zunaj zakona," so zapisali in dodali, da to velja za istospolna partnerstva. Pri odgovoru gre za pojasnilo t. i. resnice liturgičnega obreda in ne za diskriminacijo, so dodali. Po njihovem mnenju so homoseksualci lahko deležni duhovne obravnave, vodenja in blagoslova, ni pa dovoljen blagoslov, ki bi priznaval homoseksualno partnerstvo. Objavo dokumenta je odobril tudi sam papež Frančišek, ki je sicer v zadnjih letih omilil doktrino Cerkve glede istospolnih zvez.

John je na Twitterju Cerkev spomnil, da os leta 2019 z veseljem donirali nekaj denarja za snemanje filma o njegovem življenju, za snemanje njegove biografije Rocketman, v katerem prikazujejo zlorabo prepovednasih substanc in kar nekaj istospolnih odnosov. "Kako lahko Vatikan zavrne blagoslov homoseksualnih zakoncev, ker naj bi to bil 'greh', a hkrati z veseljem služijo na račun filma rocketman, v katerega so vložili nekaj milijonov. Služijo na račun filma, ki proslavlja mojo ljubezen in srečo v zakonu z Davidom?" K zapisu je prilepil še fotografijo dveh člankov ter dodal ključnik #hinavščina. V naslovu enega članka piše o prepovedi blagoslova homoseksualcev, v drugem članku pa je naslov o Cerkvenem sofinanciranju filma Rocketman in s tem podkrepil svoje besede.

Govorice o sofinanciranju filma s strani Cerkve sicer niso nikoli bile ne potrjene ne ovržene. Novica je izbruhnila decembra 2019, ko je italijanski časopis Corriene Della Sera v članku razkril, kam vse odteka denar Vatikana. Kot je zapisano v članku, naj bi sofinancirali tudi najnovejše nadaljevanje filma Možje v črnem.