Elton: Proč od mobilnih telefonov, televizor pa zgolj za kraljičin govor

Britanski glasbeni zvezdnik, 71-letni Elton John, je javno obelodanil, da ne gleda televizije, saj želi z možem Davidom Furnishem in sinovoma, 7-letnim Zacharyjem in 5-letnim Elijahom, preživljati kvalitetni skupni čas, kar ga jim je pač namenjenega zaradi njegovega natrpanega urnika.

Glasbena legenda pa ljudem v novem letu svetuje, naj odložijo mobilne telefone in raje preživijo "pomenljiv čas iz oči v oči z družino in prijatelji".

"Razen za kraljičin govor, se trudimo, da je naša televizija čim bolj ugasnjena, raje uživamo v darilih, igramo igre in poslušamo pesmi. Božič je čas za mir in družino, zato skušamo biti skupaj v tem posebnem času. Upam, da bodo ljudje v prihodnjem letu manj na mobilnih telefonih. Rad imam moderno tehnologijo in kar nam je dala, a nič ne prekosi živega pogovora in glasnega smeha," je za Radio Times povedal Elton.