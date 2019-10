Elton v knjigi o Jacksonu: Iz prikupnega dečka se je prelevil v moteno osebo

V javnosti te dni dviguje prah avtobiografsko delo angleškega glasbenika Eltona Johna Jaz: Elton John. 72-letnik, ki je v knjigi med drugim pisal o svoji izkušnji s kokainom, svojo mamo pa označil za sociopatko, je v enem od poglavij pozornost namenil tudi dolgoletnemu poznanstvu s kraljem pop glasbe, Michaelom Jacksonom . Zapisal je, da je pokojnega glasbenika spoznal, ko je bil ta star približno 13 let in da je bil takrat izjemno prikupen, a se je v letih, ki so sledila, močno spremenil.

''V nekem trenutku v njegovi zrelejši dobi se je začel umikati iz 'resničnega sveta', podobno, kot se je v preteklosti zgodilo Elvisu Presleyju. Samo bog ve, kaj se je v resnici dogajalo v njegovi glavi in samo bog ve, koliko različnih zdravil je jemal, ampak vsakič, ko sem ga srečal, sem si mislil, da je 'izgubil kompas' in to na niti najmanj simpatičen način. Imel je resne duševne težave, predvsem pa je bil človek, v čigar družbi nikomur ni bilo prijetno,'' je svoje spomine na Michaela opisal Elton in nadaljeval z opisom dogodka, ko je Jacksona povabil na eno od svojih zabav: ''V nekem trenutku je Michael izginil, našli pa smo ga med igro s sinom moje služabnice. Ne vem zakaj, ampak nikakor ni dobro prenašal družbe odraslih ljudi.''