Elton znova odpovedal koncert, tokrat zaradi okužbe s koronavirusom

"Z velikim obžalovanjem vam sporočamo, da moramo dva koncerta v Dallasu v sklopu turneje Farewell Yellow Brick Road, torek, 25. januar, in sreda, 26. januar, prestaviti na kasnejši datum, ker je bil Elton pred kratkim pozitiven na covid-19," so predstavniki za javnost zapisali na spletni strani Eltona Johna .

"K sreči je Elton cepljen tudi s poživitvenim odmerkom, zato ima zgolj blage simptome. Oboževalci naj obdržijo svoje vstopnice, saj bosta nadomestna termina kmalu objavljena. Elton in ekipa Farewell Yellow Brick Road turneje se veselijo, da se bodo v kratkem vrnili na oder," so še zapisli.

Pevec se je oglasil tudi na Instagramu, kjer je v zgodbi sporočil: "Vedno je veliko razočaranje, da moramo šov prestaviti in zelo mi je žal za vse, ki so imeli zaradi tega nevšečnosti, a poskrbeti moram za zdravje sebe in svoje ekipe."