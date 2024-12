Eltona Johna je v novi priredbi uspešnice upodobila Cara Delevingne

Eltona Johna je v njegovem novem videoposnetku za uspešnico iz 70. letih upodobila Cara Delevingne. Manekenka je nad priložnostjo navdušena in si želi, da bi ji pevec v prihodnje lahko vrnil uslugo. Pesem Step Into Christmas, ki se že leta predvaja po celem svetu, še posebej med prazniki, je tako dobila zanimivo preobleko.

Elton John je s pomočjo slavne prijateljice predstavil povsem nov videospot za svojo praznično uspešnico Step Into Christmas. Pevec je prosil manekenko Caro Delevingne, da ga v novem videoposnetku upodobi. V njem lahko vidimo 32-letno Caro, ki nosi kopijo obleke in očal, ki so videti enako kot tiste, ki jih je nosil pevec sam v originalnem videoposnetku. Ob prvi izdaji novembra 1973 je Step Into Christmas dosegel številne vrhove različnih glasbenih lestvic. Cara, ki je tesna Eltonova prijateljica, je dejala: "Elton je bil vedno moj idol, reči, da je njegova glasba močno vplivala name, je podcenjevanje."

"To, da me je prosil, naj ga zaigram v tej poustvaritvi, so bile sanje, za katere nisem vedela, da jih imam, dokler se niso zgodile. Iskreno povedano, želim si, da bi se vsak dan pretvarjala, da sem Elton," je dejala zvezdnica in se pošalila: "Upam, da mi bo Elton nekega dne vrnil uslugo in me zaigral v mojem biografskem filmu, ki še ni razvit, napisan, predstavljen ali financiran. Držimo pesti."

V novem videoposnetku je videti produkcijsko ekipo, ki pripravlja sceno za zvezdnikov prihod, medtem ko poskušajo sceno božično okrasiti. Elton John je dejal: "Caro sem videl na Glastonburyju prejšnje poletje in govorila sva o tem, kako zelo rada bi sodelovala, če bi se pojavila prava ideja. Z njo je smešno preživljati čas, oba imava precej samozaničujoč smisel za humor. Ko je nekdo predlagal zamisel, da bi me igrala v riffu v videospotu Step Into Christmas iz leta 1973, sem mislil, da je to popolna priložnost. Hvala bogu, da je Cara mislila enako, ker se je izšlo odlično."