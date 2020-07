Eltona Johna za 3,2 milijona evrov toži bivša žena

Po poročanju britanskega The Sun naj bi Eltonovi zapisi o njej v avtobiografiji povzročili ponovne težave z duševnim zdravjem. "Elton je žalosten in presenečen, da se je Renate odločila za tožbo, saj je v knjigi o njej pisal samo lepe stvari. Z njo ima od nekdaj zelo lep odnos, jo zelo spoštuje in nikoli ne bi z javnostjo delil podrobnosti njunega zakona. Upa, da si bo premislila in umaknila tožbo,"je povedal vir blizu Eltonu.