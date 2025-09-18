Elvis bi bil znova pradedek: Riley Keough je drugič postala mama

Riley Keough, hči pokojne Lise Marie Presley, se je z možem Benom Smithom-Petersenom razveselila drugega otroka. Zakonca, ki že imata triletno hčerko Tupelo, skrbno skrivata zasebnost svoje družine, zato o rojstvu drugega otroka v javnosti še nista spregovorila.
Novico je v intervjuju za People razkrila Rileyjina babica Priscilla Presley, ki uživa v vlogi dvakratne prababice. "Obožujem njena otroka. Zelo sem vesela za Riley. Ima čudovitega moža in dva krasna otroka, zato sem res vesela zanjo," je povedala ponosna igralkina babica.
Elvisova nekdanja žena je o Rileyjini hčerki Tupelo dejala, da je zelo prisrčna deklica, ki je govorila, še preden je dopolnila eno leto. "Pri moji hiši je ribnik. Ko sem jo držala v naročju, je rekla, da je to ribnik. Še niti leto dni ni imela, pa je že vedela, da je tisto ribnik. Šla sem do Lise in ji rekla, da njena vnukinja pri niti enem letu že ve, kaj se dogaja okoli nje. Riley mi je povedala, da njen mož preživi veliko časa s hčerko. Je prava klepetulja," je deklico opisala slavna prababica. "Živi v svojem svetu in počne, kar sama želi. Ona vlada," je še dodala ponosna Priscilla.
Keough in Petersen sta se spoznala leta 2012 med snemanjem filma Pobesneli Max: Cesta besa in se poročila tri leta pozneje. Kljub temu da je Riley članica ene najbolj znanih družin v Ameriki, je že pred časom dejala, da si želi svojim otrokom čim bolj normalno odraščanje.
