Elvis bi bil znova pradedek: Riley Keough je drugič postala mama

Elvisova nekdanja žena je o Rileyjini hčerki Tupelo dejala, da je zelo prisrčna deklica, ki je govorila, še preden je dopolnila eno leto. "Pri moji hiši je ribnik. Ko sem jo držala v naročju, je rekla, da je to ribnik. Še niti leto dni ni imela, pa je že vedela, da je tisto ribnik. Šla sem do Lise in ji rekla, da njena vnukinja pri niti enem letu že ve, kaj se dogaja okoli nje. Riley mi je povedala, da njen mož preživi veliko časa s hčerko. Je prava klepetulja," je deklico opisala slavna prababica. "Živi v svojem svetu in počne, kar sama želi. Ona vlada," je še dodala ponosna Priscilla.