Elvis Presley nekoč kar šest mesecev vsak dan jedel enak obrok

Nekdanja žena pokojnega pevca Elvisa Presleyja je razkrila, da je bil legendarni kralj rokenrola človek navad, kar je pripeljalo do tega, da je nekoč kar šest mesecev vsak dan jedel enako pripravljen obrok. "Če je bilo narejeno na jugu, mu je bilo všeč," je ob tem dodala arhivistka iz Gracelanda.

Elvis Presley je nekoč kar pol leta vsak dan jedel enak obrok, je razkrila njegova nekdanja žena Priscilla, ki je dodala, da je bil legendarni pevec človek navad, ki se jih ni z lahkoto otresel. Zvezdnik, ki je umrl leta 1977, naj bi imel kar nekaj nenavadnih ritualov, ki se dotikajo hrane in obedovanja, pogosto pa naj bi se odločal za bolj bizarne obroke.

icon-expand Elvis Presley je oboževal mesno štruco in pire krompir. FOTO: Profimeda

Znan je bil po tem, da je oboževal sendviče z arašidovim maslom in banano, to pa ni bila edina nenavadna večerja, ki si je je zaželel. "Če je bilo narejeno na jugu, mu je bilo všeč," pojasnjuje arhivistka Angie Marchese iz Gracelanda, ki je v nedavnem intervjuju govorila iz Elvisove kuhinje, tako imenovanega srca hiše. Pojasnila je, da je pevec odraščal ob domači južnjaški hrani, oboževal pa je mesno štruco, pire krompir, ocvrtega piščanca in makarone s sirom. "Vse, razen rib. Ni maral vonja po ribah v svoji hiši, zato jih v hišo niso nikoli prinašali," je za Express.co.uk povedala arhivistka in dodala, da je Priscilla že razkrila, da je mesno štruco in pire krompir tako zelo oboževal, da ju je nekoč kar šest mesecev jedel vsak dan.

"Res je bil človek navad in če je nekaj prihajalo iz juga, mu je bilo zagotovo všeč," je poudarila. Elvis naj bi obsesivno jedel isto vrsto hrane tako dolgo, dokler se je ni naveličal. Oboževal je že omenjene sendviče z arašidovim maslom in banano, ki jim je dodal še slanino, nekoč pa naj bi hišni pomočnici celo pokazal, kako jih mora pripraviti v maščobi slanine, da mu jih lahko pripravi na način, kot so mu bili najbolj všeč. Kralju so bili všeč tudi sendviči s slanino in gorčico, ocvrto arašidovo maslo, pleskavice in grah. Kar zadeva njegovo najljubšo sladico, pa je Angie razkrila, da je to bila mamina čokoladna torta.