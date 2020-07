Elvisov pokojni vnuk živel v duhu scientologije, vere, ki je ni maral

Poročali smo, da je umrl 27-letni vnuk legendarnega Elvisa in da je njegova mama Lisa Marie Presley neutolažljiva. Lisa in Benjamin sta bila namreč izjemno povezana, zato mama pokojnika ne more dojeti, da se je odločil soditi samemu sebi. Neimenovani vir pa pravi, da je imel Benjamin veliko težav.

Pred časom se je Benjaminvrnil iz rehabilitacijskega centra, kjer se je boril z odvisnostjo od drog in alkohola je povedal neimenovani vir povedal Tonyju Ortegi. Tony že leta in leta raziskuje scientologijo, postopke te vere in njene posledice ter o tem že leta piše na svojem portalu Undergroung Bunker. Kot je izvedel od vira, naj bi Benjamin Keough, vnuk Elvisa Presleyja in sin Lise Marie Presley, izjemno razočaran nad vero, ki mu jo je izbrala mama in celo rekel, da so vsi otroci, ki odraščajo v tem duhu, konec dneva popolnoma uničene osebe.

icon-expand Benjamin Keough FOTO: Profimedia

Benjamin je v duhu scientologije odraščal in drugačne realnosti ni poznal. A ko je postal starejši, je večkrat sam poudaril, da mu njihova načela niso všeč. Scientologije so se posluževali vsi, tudi njegova sestra Rileyin njegov oče Danny. Lisa Marie je sicer skupaj z otroci kasneje zapustila zloglasno versko skupino, Benjaminov oče pa je še vedno del scientološke skupnosti.