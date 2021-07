Elvisova vnukinja o bratovi smrti: Dva tedna nisem mogla spregovoriti

Vnukinja Elvisa Presleyja , igralka Riley Keough , leto dni po smrti brata Benjamina Keougha še zmeraj težko sprejema dejstvo, da je storil samomor. Benjamin je tragično umrl julija 2020, ko je bil star 27 let. Keoughova je o njegovi smrti iskreno spregovorila za New York Times, proces žalovanja v preteklem letu pa je opisala kot ''občutek, kot da me je nekdo vrgel v ocean, sama pa ne znam plavati".

32-letnica je dejala, da kar štiri ali pet mesecev ni mogla vstati iz postelje: ''Bila sem popolnoma izčrpana. Dva tedna nisem mogla spregovoriti.'' Benjamin in Riley, ki sta potomca glasbenika Dannyja Keougha, sta si bila izredno blizu.

''Takšno kompleksno stvar naš um zelo težko predela, saj je to tako nezaslišano,'' je poskusila razložiti in nadaljevala: ''Če se soočaš z razhodom, veš, kam to informacijo pospraviti v glavi. Ampak bratov samomor? Kako si razložiš to? Kako to vključiti v svoje razmišljanje? Preprosto ne gre.'' Brata se pogosto spomni tudi na družbenih omrežjih, na katerih objavlja njune fotografije iz otroštva.