Emilia Clarke naveličana vlog z veliko golote

Za The Sunje že pred koncem priljubljene serije povedala, da jo ljudje nenehno sprašujejo o golih prizorih. "Kratek odgovor je: ne, ne obžalujem jih in ničesar ne bi spremenila," je takrat odgovorila igralka.

Njena golota v seriji pa je spodbudila tudi nekatere druge producente, da so od nje zahtevali podobne prizore, kjer je bila prisotna golota. Zdaj je priznala, da se zna postaviti zase: "Veliko pametnejša sem glede tega, kaj mi je všeč in kaj je sprejemljivo in kaj ne." V pogovorni oddaji Daxa Sheparda je z ogorčenjem še dodala: "Že večkrat sem na snemanjih naletela na nesporazume glede golih prizorov. Večkrat mi omenijo tudi, da bom razočarala oboževalce Igre prestolov, če se ne bom slekla."