Emilia Clarke o preteklih anevrizmah: 'Del možganov mi je odmrl'

"Kar precejšnji del možganov ne deluje, kar me zmeraj spravi v smeh. Spadam med zares majhno manjšino ljudi, ki so preživeli kaj takega," je povedala o zadnjih izvidih magnetne resonance. "Takoj, ko kakšen del možganov ne dobi zadostne količine krvi, ne deluje več. To se zgodi pri kapi," je še dodala.

Anevrizma v glavi je stanje, ko v možganih poči žilica, to pa je lahko velikokrat usodno. Igralka Emilia Clarke je to prvič doživela leta 2011, ko je zaključila s snemanjem prve sezone serije Igra prestolov. "Prizadet je bil velik del mojih možganov. Neverjetno je, da lahko po vsem tem še zmeraj govorim in popolnoma normalno živim svoje življenje brez kakršnih koli posledic," je pred dnevi povedala igralka.

Zvezdnica je leta 2019 v članku, ki ga je objavil New Yorker , zapisala svojo zgodbo. Razkrila je, da je prve simptome začutila, ko se je pripravljala na trening z osebnim trenerjem, čez prve vaje pa se je komajda prebila. "Trener me je postavil v položaj deske in v trenutku sem začutila, kot da mi možgane stiska elastika. Bolečino sem poskušala ignorirati in končati trening, a mi ni uspelo," je zapisala in dodala, da si je vzela odmor in se skorajda odplazila do garderobe, kjer ji je postalo slabo, bolečina pa je postala še hujša.

Na pomoč ji je priskočila neka ženska, ki je poklicala reševalce, zvezdnico pa so nemudoma odpeljali v bolnišnico. Izvidi magnetne resonance so pokazali, da je utrpela subarahnoidno krvavitev, življenje ogrožajočo kap in krvavitve. "Imela sem anevrizmo," je zapisala igralka in pojasnila, da je prestala manjši poseg na možganih. "To ne bo moj zadnji poseg na možganih in ne bo najhujši," je še dodala.

Leta 2013, medtem ko je nastopala v broadwajski predstavi v New Yorku, je šla na ponovni pregled, ki je razkril, da obstaja velika nevarnost, da se vse skupaj še enkrat ponovi. Kljub temu da je v svojih mladih letih doživela težke zdravstvene preizkušnje, zvezdnica ostaja optimistična in skuša na vse skupaj gledati s pozitivne plati, predvsem pa je vesela, da še živi in lahko dela.