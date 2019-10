Emilia Clarke razkrila krivca za spodrsljaj s skodelico kave

Skodelica je bila postavljena tik pred kraljico zmajev Daenerys Targaryen, ki jo je igrala Emilia in so zato mnogi sklepali, da je bila ona tista, ki jo je pred snemanjem pozabila pospraviti. Zdaj pa se je končno oprala krivde, saj je dejala, da je pravi krivec njen igralski kolega Conleth Hill , ki je v seriji igral gospodarja šepetalcev Lorda Varysa. Gostitelju oddaje je pripovedovala, kako jo je Conleth, ki je v tem prizoru sedel poleg nje, na neki zabavi potegnil na stran in priznal, da je bila skodelica njegova. "Bila je njegova! Bila je Conlethova skodelica kave! Tako je rekel," je v smehu zavpila 'po krivem obtožena' igralka.

Svetu iz Igre prestolov še ni konec

V zadnjih nekaj dneh se je veliko pisalo tudi o serijah, povezanih s svetom iz Iger prestolov. Napovedali so namreč serije, ki bodo govrile o svetu pred samim dogajanjem serije, ki je pretekla leta podirala vse rekorde. Za eno od serij, v kateri naj bi igrala tudi Naomi Watts so namreč sporočili, da so odstopili od snemanja. Druga, ki bo govorila o hiši Targaryen pa je dobila tudi uradno fotografijo, kjer je razkrito, da se bo imenovala House of the dragon (Zmajeva hiša, op. a.).