Emilia Clarke se ne bo več fotografirala z oboževalci

33-letna igralka Emilia Clarke je v podcastu Table Manners razkrila, da trpi za napadi tesnobe in se je zato odločila, da se ne bo več fotografirala z oboževalci. Do te odločitve pa je pripeljal incident, ki se je pred kratkim zgodil na letališču.

"Hodila sem po letališču in kar naenkrat sem začela doživljati nekaj, kar bi lahko poimenovala panični napad, ki ga je povzročila izčrpanost," je začela pripovedovati. Poklicala je mamo in ji povedala, da ne more dihati in da ne ve, kaj se dogaja. "Po licih so mi tekle solze," je dodala in nadaljevala, da je takrat eden od oboževalcev mislil, da je to popolna priložnost, da jo prosi za selfi.

Kljub temu, da je Emilia jokala pa je oboževalec s prošnjami vztrajal, zato se je odločila, da se z njimi ne bo več fotografirala. Tako jih zdaj raje vpraša, če želijo avtogram in opazila je, da ima tako s svojimi oboževalci več interakcije. "Ko to narediš, z osebo navežeš stik," je bila zadovoljna in dodala, da jih povpraša tudi po imenu, kar pa pelje v pristno človeško interakcijo.