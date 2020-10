Emilia Clarke svoj 34. rojstni dan praznovala v zraku

"Kaj bi se lahko ujemalo z globoko eksistencialno grozo še enega rojstnega dne? Skok iz prekletega letala," je zapisala igralka Emilia Clarke ob objavi na Instagramu. Zvezdnica, ki se je številnim vtisnila v spomin v seriji Igra prestolov , je adrenalinsko preživela svoj rojstni dan. Na družbenem omrežju je delila serijo fotografij, na katerih je videti navdušena in polna vznemirjenja.

Igralka, ki je 23. oktobra praznovala 34. rojstni dan, je pred kratkim v intervjuju stopila v bran svojemu ikoničnemu liku Daenerys Targaryen. Večkrat se je pregovarjala s producenti, ker je verjela, da so njeno vlogo naredili preveč "hladno in brez izraza". "Zakaj imam tak stavek? Imela sem občutek, kaj lahko naredim iz svojega lika in kako bo deloval bolj pristno," je povedala Emilia, za tuje medije je še poudarila, da s koncem kultne serije ni zadovoljna.