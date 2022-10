Emily Ratajkowski o ločitvi: Imam mešane občutke

Manekenka Emily Ratajkowski je v novem intervjuju za revijo Harper's Bazaar spregovorila o ločitvi, skozi katero se prebijata s producentom Sebastianom Bear-McClardom, s katerim sta bila poročena štiri leta. Kljub temu, da gre za težko obdobje, zvezdnica pravi, da ob jezi in žalosti čuti tudi pričakovanje in veselje prihodnosti.

Tako kot je Emily Ratajkowski presenetila z novico o poroki, je pred skoraj dvema mesecema presenetila z novico, da se z možem po razhodu meseca julija ločujeta. Razlog za njun razhod naj bi bila producentova domnevna nezvestoba, v tem času pa so tudi 31-letno manekenko že opazili v družbi drugih moških. Zvezdnica je sedaj v intervjuju za revijo Harper's Bazaar spregovorila o občutkih, ki jo preplavljajo ob ločitvi.

"Čutim najrazličnejše občutke," je povedala za novembrsko številko revije in dodala: "Čutim jezo in žalost. Čutim pričakovanje in veselje. Čutim lahkomiselnost. Vsak dan je drugače. Edina dobra stvar ob vsem tem je, da sploh kaj čutim, saj ob tem verjamem, da bo z menoj vse v redu." Manekenka, ki so jo pred kratkim opazili v objemu DJ Orazia Rispa, je razkrila, da je bila v času, odkar je znova samska, tudi na nekaj zmenkih, a pri tem ne uporablja aplikacij, ki ponujajo te storitve, vsaj ne še: "Dajte mi še nekaj časa." Zvezdnica je o zgodovini svojih razmerij povedala še, da je bila včasih dekle, ki je šlo na zmenek z vsemi, ki so jo povabili, saj ni bila preveč dobra v tem, da bi se znala odločiti, katere lastnosti išče pri partnerju.

"Res sem si želela biti izbrana. Težko mi je bilo iti na zmenek in razmišljati o tem, če mi je všeč ali mi ni. Razmišljala sem o tem, kako me sprejemajo, kaj hočejo od mene in kako ob tem dojemam sama sebe," je priznala Ratajkowskijeva in dodala, da sedaj več ne čuti tako. "Sedaj mi je zabavno iti na večerjo s kom in sem tam popolnoma sproščena. Ta del zmenkov mi je res všeč, vsi ostali pa mi še zmeraj niso," je še povedala. Zvezdnica, ki ima enoletnega sina Sylvestra Apolla Beara, je spregovorila tudi o materinstvu, za katerega je dejala, da je najpomembnejši del njenega življenja: "Še nikoli v življenju nisem imela tako jasnih prioritet, kot jih imam sedaj. Na prvem mestu je Syl in to je to. Zaradi tega sem morala ponovno oceniti, kaj mi je pomembno in kaj želim naučiti svojega sina."