Emily Blunt in Stanley Tucci bosta prejela zvezdi na Pločniku slavnih

Emily Blunt in Stanley Tucci nista le soigralca, saj je Tucci od leta 2012 poročen z literarno agentko Felicity Blunt , igralkino starejšo sestro. Igralca gledalci poznajo iz filmov Konklave in Igre lakote , Emily Blunt pa je bila leta 2024 nominirana za oskarja za stransko vlogo v drami Oppenheimer .

Leta 2006 sta zaigrala ob Meryl Streep in Anne Hathaway v uspešnici Hudičevka v Pradi, videti pa ju bo mogoče tudi v nadaljevanju, ki je pravkar doživelo svetovno premiero v New Yorku in bo ob 1. maju doseglo kinematografe po svetu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dvojno slavje na hollywoodskem Pločniku slavnih je sicer redkost, saj je bilo doslej le nekaj takšnih primerov. Leta 2021 so skupaj počastili zvezdnika filma Ljubezenska zgodba Ali MacGraw in Ryana O'Neala, pred tem so leta 2017 istočasno odkrili zvezdi igralcema Goldie Hawn in Kurtu Russllu. Leta 2012 so pripravili skupno slovesnost za igralca Felicity Huffman in Williama H. Macyja.