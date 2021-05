Emily Blunt o prvem poljubu: Bilo je grozno

Igralka, ki je upodobila priljubljeno varuško Mary Poppins, je razložila, da se je skupaj z 18 povabljenimi otroki igrala ‘steklenico resnice’, medtem ko je bil na vratih njene sobe izobešen napis: "Mama, ne vstopaj."

Emily je v smehu povedala, da se ji je priložnost za prvi poljub ponudila, ko je zavrtela steklenico, ki se je usmerila v Ashleyja in takrat je pomislila: "O, moj bog, to je to," je voditeljuJimmyju Kimmelu zaupala zvezdnica, ki je svojo prvo simpatijo opisala kot visokega, čednega fanta s frizuro značilno za 90. leta prejšnjega stoletja, ki se je njej in njeni prijateljici zdela zelo privlačna. Dodala je, da je do takrat sicer že poznala koncept francoskega poljubljanja, a ji ta ni zvenel prijetno. Njeno predvidevanje se je izkazalo za pravilno, saj je priznala, da v poljubu ni uživala: "Bila sem prestrašena. Spomnim se le, da sem si potem kradoma obrisala usta. Bilo je grozno." Izrazila je tudi nekaj sočustvovanja do svojega ‘snubca’, s katerim nima več stikov: "Ubogi Ashley," je zaključila svojo pripoved.