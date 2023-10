Emily Blunt o žaljivi izjavi na račun natakarice: Zgrožena sem in žal mi je.

V viralnem videu iz leta 2011 se je igralka z voditeljem Jonathanom Rossom spominjala večerje v restavraciji s hitro prehrano. "Če greš v to restavracijo vidiš, zakaj so naši ameriški prijatelji debeli," je dejal voditelj, igralka pa dodala: "No, dekle, ki me je streglo, je bilo ogromno."

"S širokimi usti sem spremljala 12 let star posnetek," je za revijo People dejala sicer zelo priljubljena igralka in dodala, da nikoli nikogar ne želi užaliti ter da izrečene besede ne predstavljajo nje oziroma njenih načel. "Karkoli me je obsedlo, da sem v tistem trenutku rekla kaj takega, je zame neprepoznavno in ni nekaj, kar zagovarjam." Vseeno pa je poudarila, da se zaveda teže besed ter dodala: "Žal mi je za povzročeno bolečino. Bila sem absolutno dovolj stara, da bi vedela bolje."