Emily Blunt s hčerkama še ni spregovorila o slavi

Emily Blunt se lahko pohvali z zavidljivo igralsko kariero, ki pa je za zdaj ne želi deliti s svojima hčerkama, sedemletno Hazel in štiriletno Violet . "Ne zavedata se moje slave in navdušena bi bila, če o tem nikoli ne bi ničesar izvedeli. Sploh ju ne zanima, kaj delam. Ni jima niti všeč, ko se naličim, želita si le, da sem njuna mamica," je za angleško revijo povedala 38-letnica, ki si ne želi, da bi hčerki sledili staršem na karierni poti.

"Hazel je nekega dne prišla iz šole in me vprašala, ali sem sem slavna. Vprašanje me je presenetilo, saj te besede pri nas doma nikoli ne uporabljamo. Nekdo v šoli ji je očitno nekaj povedal," je dodala in priznala, da se je o tej temi precej nenavadno pogovarjati, saj ne želi, da bi se hčerki počutili bolj pomembni ali posebni ali pa da bi zaradi tega čutili dodaten pritisk.

Emily, ki o zasebnem življenju redko govori, je v intervjuju za revijo People spregovorila o ljubezni do starševstva in dejala, da je čudovito, ko spremlja odraščanje svojih dveh deklic:"Sta kot žogi za bowling. Kot starš skušaš biti ograja, ki ju usmerja in skrbi, da sta v redu, a onidve sta na svoji poti."