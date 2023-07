Emily Blunt se je odločila za premor od igralske kariere

"Čutim, da morajo biti temeljni kamni njune vzgoje položeni sedaj, ko sta še tako majhni. Sprašujeta me, ali ju bom zjutraj zbudila, ju peljala v šolo in ju prišla iskat ter ju zvečer pospremila v posteljo. Sedaj moram biti z njima, kar sem začutila v kosteh," je še povedala igralka.

"Letos ne delam. Minulo leto sem se posvetila službi, moja starješa hči pa je dopolnila devet let, tako da smo prišli do mejnika, ko ima še zadnjič v samo eno številko v starosti," je povedala v oddaji Table for Two With Bruce Bozzi . Igralka, ki se je leta 2010 poročila, ima sedaj 9-letno hči Hazel in 6-letno Violet .

"Sem velika zagovornica ženskih ambicij, saj gre za sanje z določenim namenom. To ni neka grda beseda," je dodala 40-letnica, ki je nedavno razkrila, da si ne želi, da bi hčeri šli po njenih stopinjah in izbrali enako kariero kot ona, saj je lahko zabavna industrija zelo zahtevna in veliko krat ženske razočara, zaradi svoje površinskosti.

"Naježim se, ko mi ljudje rečejo, da si njihova hči želi postati igralka, saj bi jim najraje odgovorila, naj tega ne stori," je dejala za revijo Harper's Bazaar UK in dodala: "To je zahtevna industrija, ki lahko hitro razočara. Veliko krat slišiš, da ne smeš stvari jemati osebno, a gre za popolnoma osebne zadeve, še posebej, ko te sodijo po izgledu. Tudi to stran medalje moraš preprosto sprejeti." Zvednica je razkrila še, da njeni hčeri slave ne povezujeta z njo in se jima ne zdi vznemirjujoča.