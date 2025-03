Emily Osment pet mesecev po poroki vložila zahtevo za ločitev

Emily Osment je vložila zahtevo za ločitev od svojega moža Jacka Anthonyja , čigar pravo ime je Jack Farina , pet mesecev po tem, ko sta se poročila. Glede na dokumente, ki jih je pridobil TMZ 7. marca, je igralka kot razlog za razhod navedla nepremostljive razlike in kot datum ločitve navedla 7. december, kar je bilo manj kot dva meseca po njuni poroki oktobra 2024. Po poročanju omenjenega vira sta 32-letnica in deset let starejši glasbenik podpisala predporočno pogodbo, preden sta se zavezala.

Nekdanji par je zvezo oznanil leta 2021, dve leti kasneje pa je zvezdnica sporočila, da sta se s pevcem in tekstopiscem zaročila. "Nisem vedela, da je življenje lahko tako sladko," je takrat zapisala v objavi na Instagramu, poleg fotografije, na kateri razkazuje svoj diamantni prstan, in dodala: "Tako sem ponosna na življenje, ki sva ga zgradila skupaj in na osebo, ki sva postala v zadnjih nekaj letih." Igralka je nadaljevala z vpogledom v to, zakaj se želi poročiti z njim. "Ta ljubezen je tako velika in tako edinstveno najina in vem, da zmore vse," je takrat še zapisala in dodala: "Tako sem počaščena, da vsak dan stojim ob tebi. Rada te imam, Jack."